L’assessore Cosenza | Lo stadio a Poggioreale? Il Comune punta sul Maradona noi ricordiamo Diego qui

A Radio Crc è intervenuto l’assessore alle infrastrutture del Comune di Napoli Edoardo Cosenza per parlare del restyling dello stadio Maradona. Le parole dell’assessore Cosenza sullo stadio Maradona. Di seguito le sue parole: « Abbiamo approvato gli indirizzi per la progettazione del nuovo stadio Maradona. Abbiamo tra le mani il masterplan con una serie di immagini del progetto che abbiamo in mente. Entro il mese di giugno 2026 dobbiamo presentare il progetto completo con tutti gli elaborati di legge approvati e le linee guida della Uefa per avere uno stadio moderno e competitivo. L’iter burocratico è questo, siamo sulla strada giusta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - L’assessore Cosenza: «Lo stadio a Poggioreale? Il Comune punta sul Maradona, noi ricordiamo Diego qui»

