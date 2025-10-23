L’assalto al pullman la confessione dell’ultrà | Ho tirato i sassi ma non ho ucciso l’autista

Repubblica.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’interrogatorio di Alessandro Barberini, uno dei tre fermati per l’agguato a Rieti: “Volevamo fargli vedere chi siamo, con noi anche il capo della curva Giuseppe Aguzzi”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - L’assalto al pullman, la confessione dell’ultrà: “Ho tirato i sassi ma non ho ucciso l’autista”

