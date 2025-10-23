Il ventenne Kevin Pellecchia, fermato per l'assalto al bus dei tifosi del Pistoia avvenuto nei pressi di Rieti domenica scorsa, intercettato negli uffici della Questura avrebbe ammesso di avere lanciato il sasso che ha ucciso il conducente Raffaele Marianella. "Era quello più appuntito": questa la frase che nella captazione ambientale inchioderebbe Pellecchia. A verbale Kevin Pellecchia negò di. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - L'assalto al bus dei tifosi del Pistoia basket. Uno degli intercettati ammette il lancio mortale