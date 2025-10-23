Arezzo, 23 ottobre 2025 – Con due progetti presentati rispettivamente nella categoria "Empowerment" e nella categoria "Accesso e policy making" ASL Toscana sud est è stata selezionata tra i finalisti della Terza edizione del Patient Engagement Award, il premio di Helaglobe dedicato agli attori del mondo della salute che sono in grado di innovare e generare un impatto positivo nella vita delle persone con patologia e dei loro caregiver. Entrambi i progetti sono stati elaborati dall'Unità operativa di Urologia dell'Ospedale del Valdarno guidata dal Dottor Stefano Rosadi. Il progetto "Una sfida di 7 giorni per promuovere la salute urologica della donna" è stato presentato nella categoria "Accesso e policy making", in cui l'obiettivo era il coinvolgimento della persona con patologia in attività che garantiscano l’accesso alle cure e ai farmaci nella maniera più ampia ed efficace possibile e la partecipazione nei processi di elaborazione delle politiche e tattiche in tema salute. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L'ASL Toscana sud est tra i finalisti della terza edizione del Patient Engagement Award