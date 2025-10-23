Lasciare Putin senza soldi per la guerra | la mossa di Trump per fermare l' escalation in Ucraina

I grandi gruppi petroliferi statali cinesi hanno sospeso gli acquisti di greggio russo trasportato via mare dopo che gli Stati Uniti hanno colpito con sanzioni Rosneft e Lukoil, i due maggiori produttori di Mosca. La mossa che anticipa il viaggio in Asia di Trump atteso giovedì prossimo vertice. 🔗 Leggi su Today.it