Lascia la Spagna gratis dopo 2 Champions occasione SUPER per la Serie A | di chi si tratta

Le grandi occasioni dello scorso calciomercato estivo potrebbero ripetersi anche nel prossimo. Nello scorso mercato, difatti, due grandi campioni dal calibro di Kevin De Bruyne e Luka Modric sono approdati in Serie A, rispettivamente al Napoli e al Milan. In queste prime giornate di campionato i due fuoriclasse hanno subito messo in mostra le loro qualità, oltre ad alzare il livello e l’appeal del campionato italiano nonostante l’età avanzata. Il prossimo calciomercato estivo, potrebbe presentare delle nuove simili occasioni. Questo è il caso di David Alaba, pronto a lasciare il Real Madrid nell’estate 2026. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

