Lascia la carriera da allenatore per fare lo scrittore | la scelta controcorrente di Cavalli

Ha detto “basta” per inseguire un suo grande sogno. E sta lavorando per realizzarlo. Massimiliano Cavalli, 53enne mandellese, mette in pausa la carriera di allenatore nel calcio per fare lo scrittore a tempo pieno. Una storia decisamente inusuale perché i due mondi, così diversi fra loro, non si. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Lascia la carriera da allenatore per fare lo scrittore: la scelta controcorrente di Cavalli - Il mandellese, 53 anni, abbandona la panchina del Grentarcadia in Promozione: "Un grande editore pubblicherà il mio primo romanzo e ho bisogno di tranquillità per lavorarci.

