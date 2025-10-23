L' artista ternano Sandro Tomassini in mostra alla Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea di Roma
Un artista ternano protagonista della scena romana: Sandro Tomassini porta la sua arte interattiva e inclusiva alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma. L’inaugurazione del nuovo percorso espositivo è fissata per mercoledì 29 ottobre 2025 alle ore 17:00, negli spazi. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
L’autunno è la stagione in cui la natura diventa artista: i colori cambiano, le foglie danzano e tutto invita a creare. Domenica 26 ottobre, in Biblioteca CLT Arvedi AST, vivi un pomeriggio speciale con il laboratorio creativo a cura di FioriRà, dedicato ad adulti - facebook.com Vai su Facebook
Le “Luci nel buio” di Sandro Tomassini nella chiesa di San Salvatore - Sensibilità diverse, reazioni differenti, ma nessuno può rimanere impassibile davanti a “Luci nel buio”, l’installazione di Sandro Tomassini nella ... Si legge su ilmessaggero.it