L' artista ternano Sandro Tomassini in mostra alla Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea di Roma

Ternitoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un artista ternano protagonista della scena romana: Sandro Tomassini porta la sua arte interattiva e inclusiva alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma. L’inaugurazione del nuovo percorso espositivo è fissata per mercoledì 29 ottobre 2025 alle ore 17:00, negli spazi. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Le “Luci nel buio” di Sandro Tomassini nella chiesa di San Salvatore - Sensibilità diverse, reazioni differenti, ma nessuno può rimanere impassibile davanti a “Luci nel buio”, l’installazione di Sandro Tomassini nella ... Si legge su ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Artista Ternano Sandro Tomassini