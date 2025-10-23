L’arrivo in motorino le coltellate la fuga | così Luigi Morcaldi ha ucciso Luciana Ronchi in 75 secondi – Il video

Da quando compare a quando scompare il Beverly 300, a bordo del quale è seduto Luigi Morcaldi, passa un minuto e quindici secondi. È un agguato premeditato e studiato quello che ha portato alla brutale uccisione della 62enne Luciana Ronch i, ex compagna dell’uomo. A rivelare la dinamica dell’aggressione, confermando la versione data dai testimoni oculari, è una telecamera di video sorveglianza che riprende l’intera scena. L’arrivo in motorino, la paura della donna e le coltellate. Sono le 9,51 e 24 secondi di mercoledì 22 ottobre. Il civico è il 5 di via Grassini, nel quartiere Bruzzano in periferia nord di Milano. 🔗 Leggi su Open.online