L' aria che tira David Parenzo sbrocca con Odifreddi | Hamas come Mandela?

Liberoquotidiano.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un parallelo tra l'organizzazione terroristica palestinese Hamas e Nelson Mandela a L'Aria che tira su La7 ha fatto saltare dalla sedia il conduttore David Parenzo. A farlo il matematico Piergiorgio Odifreddi, ospite in collegamento del talk. "Lei sa che io sono per la libertà di opinione sempre anche quando l'opinione è un po' pazzerella.", ha cominciato a dire Parenzo, parecchio sconcertato dall'intervento del suo ospite, così come sconcertati sono apparsi tutti gli altri ospiti in studio, tra cui Mara Carfagna.  "Non è un'opinione mia, questo è quello che pensava Mandela dei palestinesi. Lo ha detto più volte, scandalizzando come è scandalizzato lei", ha insistito allora Odifreddi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

l aria che tira david parenzo sbrocca con odifreddi hamas come mandela

© Liberoquotidiano.it - L'aria che tira, David Parenzo sbrocca con Odifreddi: "Hamas come Mandela?"

Scopri altri approfondimenti

aria tira david parenzoL'Aria Che Tira - Puntata del 21/10/2025 - David Parenzo con Fabio Dragoni, Giacomo Salvini, Marino Sinibaldi, Silvia Sardone, Dacia Maraini, Gianluca Timpone, Raffaella Paita, Giuliano Cazzola, Marco Osnato, Federico Fubini ... Scrive la7.it

aria tira david parenzoScontro tra David Parenzo e Piergiorgio Odifreddi dopo il paragone tra Hamas e Mandela: "Fesseria" - Scontro in TV tra il conduttore David Parenzo e Piergiorgio Odifreddi: il matematico ha paragonato Hamas a Nelson Mandela ... Secondo virgilio.it

aria tira david parenzoDavid Parenzo assente a L’Aria che tira, svelato il motivo. C’entra proprio lui, incredibile - L'assenza di David Parenzo dalla conduzione de L'aria che tira su La7 ha suscitato, ancora una volta, l'attenzione degli spettatori più fedeli del noto ... Si legge su thesocialpost.it

Cerca Video su questo argomento: Aria Tira David Parenzo