L' aria che tira David Parenzo sbrocca con Odifreddi | Hamas come Mandela?
Un parallelo tra l'organizzazione terroristica palestinese Hamas e Nelson Mandela a L'Aria che tira su La7 ha fatto saltare dalla sedia il conduttore David Parenzo. A farlo il matematico Piergiorgio Odifreddi, ospite in collegamento del talk. "Lei sa che io sono per la libertà di opinione sempre anche quando l'opinione è un po' pazzerella.", ha cominciato a dire Parenzo, parecchio sconcertato dall'intervento del suo ospite, così come sconcertati sono apparsi tutti gli altri ospiti in studio, tra cui Mara Carfagna. "Non è un'opinione mia, questo è quello che pensava Mandela dei palestinesi. Lo ha detto più volte, scandalizzando come è scandalizzato lei", ha insistito allora Odifreddi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Scopri altri approfondimenti
L'ambasciatore di Israele all'Aria che tira: "Molti dei manifestanti non sanno nemmeno perché protestano" - X Vai su X
Che aria tira a… Topolinia! - facebook.com Vai su Facebook
L'Aria Che Tira - Puntata del 21/10/2025 - David Parenzo con Fabio Dragoni, Giacomo Salvini, Marino Sinibaldi, Silvia Sardone, Dacia Maraini, Gianluca Timpone, Raffaella Paita, Giuliano Cazzola, Marco Osnato, Federico Fubini ... Scrive la7.it
Scontro tra David Parenzo e Piergiorgio Odifreddi dopo il paragone tra Hamas e Mandela: "Fesseria" - Scontro in TV tra il conduttore David Parenzo e Piergiorgio Odifreddi: il matematico ha paragonato Hamas a Nelson Mandela ... Secondo virgilio.it
David Parenzo assente a L’Aria che tira, svelato il motivo. C’entra proprio lui, incredibile - L'assenza di David Parenzo dalla conduzione de L'aria che tira su La7 ha suscitato, ancora una volta, l'attenzione degli spettatori più fedeli del noto ... Si legge su thesocialpost.it