di Luca Amorosi AREZZO L’Arezzo che guarda tutti dall’alto nel girone B ha una serie di statistiche invidiabili. Innanzitutto, ovviamente, è quella con più punti, tre in più di Ravenna e Ascoli al secondo posto. Non è imbattuta, a differenza dei marchigiani, ma è la squadra col maggior numero di vittorie, nove su dieci confronti, aspetto che, nell’era dei tre punti, fa la differenza. È anche la compagine con più vittorie in trasferta (cinque in cinque gare) e anche in casa (quattro come il Ravenna). I bianconeri hanno sì il miglior attacco e la miglior difesa, ma gli amaranto sono subito dietro in entrambe le voci, con 20 gol fatti e 6 subiti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’Arezzo senza reti subite nella ripresa. Per Bucchi anche la difesa è da record