L' arcivescovo di Bologna Zuppi cambia dopo anni i suoi vice

Bologna, 23 ottobre 2025 - L'arcivescovo di Bologna cardinale Matteo Zuppi, cambia, dopo molti anni, i suoi due vice rinnovando la sua "squadra di governo" della diocesi. Monsignor Roberto Parisini avrà la delega all'Amministrazione (al posto di monsignor Giovanni Silvagni, nominato dal cardinal Caffarra nel 2011), don Angelo Baldassarri alla Sinodalità (al posto di monsignor Stefano Ottani, in carica dal 2016). I due vicari generali, di fatto i vice del vescovo. Le nomine sono state comunicate da Zuppi al termine della messa celebrata in San Pietro in occasione della festa della dedicazione della Cattedrale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L'arcivescovo di Bologna Zuppi cambia dopo anni i suoi vice

