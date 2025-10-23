L' Aquila scopre un tifoso speciale | sugli spalti spunta Giorgio Pasotti

23 ott 2025

Gradevole sorpresa sugli spalti del palazzetto dello sport di Trento nello scorso fine settimana, quando la Dolomiti Energia Aquila Basket ha avuto la meglio su Derthona. Tra il pubblico era presente anche l’attore Giorgio Pasotti.L’attore, infatti, in questi giorni è impegnato proprio in. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

