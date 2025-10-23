L' Aquila scopre un tifoso speciale | sugli spalti spunta Giorgio Pasotti
Gradevole sorpresa sugli spalti del palazzetto dello sport di Trento nello scorso fine settimana, quando la Dolomiti Energia Aquila Basket ha avuto la meglio su Derthona. Tra il pubblico era presente anche l’attore Giorgio Pasotti.L’attore, infatti, in questi giorni è impegnato proprio in. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Santo Stefano di Sessanio è un borgo medievale fortificato, in provincia dell'Aquila, uno dei più belli d'Italia, incastonato nel Parco Nazionale del Gran Sasso. La sua bellezza si scopre passeggiando nei suoi vicoli stretti e acciottolati, caratterizzati da case in pi - facebook.com Vai su Facebook