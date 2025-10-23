L’app di Google Home semplificherà la configurazione di un nuovo dispositivo smart
Google sta lavorando per semplificare il processo di configurazione di un nuovo dispositivo smart nell'app Google Home. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
