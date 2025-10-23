L' ape in città

Padovaoggi.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La manifestazione L’Ape in Città si svolgerà domenica 23 novembre nella splendida cornice di Prato della Valle a Padova, e sarà dedicata al miele ed ai suoi derivati. L'evento è organizzato dall'Associazione Apicoltori Patavini A.P.A. Pad. e Veneto a Tavola, con il patrocinio del Comune di Padova. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

