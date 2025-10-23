L' ape in città
La manifestazione L’Ape in Città si svolgerà domenica 23 novembre nella splendida cornice di Prato della Valle a Padova, e sarà dedicata al miele ed ai suoi derivati. L'evento è organizzato dall'Associazione Apicoltori Patavini A.P.A. Pad. e Veneto a Tavola, con il patrocinio del Comune di Padova. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
News recenti che potrebbero piacerti
Giovanni Gostoli. . Ieri e oggi a #Padova per gli Stati Generali delle Città Intelligenti di City Vision. La Rete dei Comuni Sostenibili è stata protagonista di quest’ultima edizione davvero bella e molto partecipata. #comunisostenibili - facebook.com Vai su Facebook
L'Ape dice 'addio Italia', dopo 76 anni la Piaggio ferma la produzione a Pontedera - Dopo 76 anni l'Ape Piaggio non sarà più prodotta negli stabilimenti di Pontedera (Pisa). Segnala ansa.it
APe Sociale, calcolare i limiti di reddito - 800 euro da lavoro autonomo) si intendono al lordo di imposte e contributi previdenziali e assistenziali, si ... Si legge su pmi.it
Ape Sociale 2025: requisiti selettivi, contributi minimi ed età (63 anni e 5 mesi) - Dall’altra, l’anticipo pensionistico Ape Sociale, in scadenza il 31 dicembre 2025, con possibile conferma senza correttivi per il ... Come scrive tag24.it