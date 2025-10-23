Lanterns | una foto leaked ha svelato l' aspetto del Guy Gardner di Nathan Fillion?

Dopo aver debuttato nel ruolo della Lanterna Verde in Superman ed essere apparso in un cameo nella seconda stagione di Peacemaker, Fillion avrà un ruolo anche nella prossima serie DCU in arrivo Dopo le voci secondo cui Guy Gardner, interpretato da Nathan Fillion, sarebbe apparso nella prossima serie Lanterns dopo il suo debutto in Superman di James Gunn, a marzo abbiamo avuto la conferma che l'attore farà effettivamente parte della serie HBO. Nelle ultime ore, quindi, sono emerse alcune immagini leaked che suggeriscono il look che Gardner sfoggerà nella nuova serie del DC Universe che vedrà protagonisti Kyle Chandler e Aaron Pierre nei panni rispettivamente di Hal Jordan e John Stewart, le due Lanterne principali della storia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

