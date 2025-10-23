L' annuncio dei leader Ue | Ok a revisione norme su stop a benzina e diesel

Brutte notizie per il dogma green. I leader dell’Unione europea hanno espresso sostegno all’intenzione della Commissione europea di procedere entro la fine dell’anno alla revisione del regolamento sulle emissioni di CO? per il settore automobilistico, che prevede lo stop alla vendita di nuovi veicoli a benzina e diesel dal 2035. Nelle conclusioni del vertice Ue dedicate alla competitività, i ventisette hanno affermato di accogliere “con favore l’intenzione della Commissione europea di portare avanti la revisione” e hanno sollecitato “la rapida presentazione della proposta tenendo conto della neutralità tecnologica”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

