L’Anm al Palazzaccio nonostante Nordio | le pillole del giorno
Dite al ministro della Giustizia Carlo Nordio di farsene una ragione, per ora: sabato 25 ottobre a Roma è in programma l’assemblea generale dell’ Associazione nazionale magistrati al “Palazzaccio” di piazza Cavour, nell’aula magna della Corte di Cassazione. Un luogo solenne, che “qualcuno” vorrebbe non fare più usare per le iniziative dell’ Anm, ma solo per le cerimonie istituzionali come l’inaugurazione dell’anno giudiziario, invocando ragioni di tutela e conservazione culturale di quello spazio monumentale (magari con la sponda del ministero della Cultura guidato da Alessandro Giuli ). Non fatelo però sapere alla cosiddetta “ala dura” della magistratura italiana. 🔗 Leggi su Lettera43.it
