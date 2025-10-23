Lang non era la priorità | Antonio Conte avrebbe spinto per un altro giocatore

Noa Lang sta rischiando di diventare un vero e proprio caso. Il talento olandese rischia davvero di diventare una bomba all’interno dello spogliatoio partenopeo, con Antonio Conte che sembrerebbe avesse preferito prendere un altro giocatore al suo posto Il rischio di un caso Lang Come vi abbiamo evidenziato negli scorsi giorni, per ora non c’è . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it