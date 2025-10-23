L' Anfiteatro nascosto sabato una visita da non perdere

Arezzo, 23 ottobre 2025 – Sabato 25 ottobre alle ore 21.30 il Museo Archeologico Nazionale di Arezzo offre un'opportunità di visita da non perdere: sarà infatti possibile esplorare luoghi ordinariamente chiusi al pubblico, che custodiscono la parte più conservata dell'Anfiteatro romano di Arretium. In edita sarà anche la modalità di visita: il pubblico (massimo 15 persone) sarà guidato dal personale del Museo e sarà invitato a partecipare al percorso facendo luce sui resti archeologici e sui reperti, “liberando” le tante storie celate in questi ambienti nascosti. L'iniziativa si svolge nell'ambito di un'apertura serale straordinaria del museo fino alle 23. 🔗 Leggi su Lanazione.it

