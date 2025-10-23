Landman – Stagione 2 | il trailer mostra Demi Moore mentre svela i segreti dell’azienda durante una scalata ostile
È stato pubblicato il trailer finale della seconda stagione di Landman, che svela i grandi segreti dell’ostile acquisizione di Demi Moore nella serie di Taylor Sheridan. La seconda stagione di Landman seguirà Tommy Norris, interpretato da Billy Bob Thornton, e il suo ruolo nella M-Tex dopo la morte di Monty nella prima stagione. Ciò include un ruolo più importante nella storia per Cami Miller, interpretata da Moore, moglie di Monty. Ora, Paramount+ ha pubblicato il trailer finale della seconda stagione di Landman. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
