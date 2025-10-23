Landman | Il trailer ufficiale della seconda stagione

Paramount+ ha svelato il trailer ufficiale della seconda stagione di Landman, la serie acclamata creata dal prolifico Taylor Sheridan. Con il lancio del trailer (anche nella sua versione italiana), Paramount+ ha anche confermato che i nuovi episodi della seconda stagione approderanno in piattaforma da domenica 16 novembre 2025. Guardate qui il trailer della seconda stagione di Landman La trama della serie Landman. Ambientata nelle città in espansione del Texas occidentale, LANDMAN è una storia moderna di ricerca della fortuna tra operai del settore petrolifero e miliardari improvvisati che alimentano un boom petrolifero così grande da ridefinire il clima, l’economia e la geopolitica. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

