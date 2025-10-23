L’andamento di Borsa italiana e spread oggi 23 ottobre 2025

Dopo la difficile giornata vissuta ieri, cresce l’attesa per l’apertura della Borsa italiana e dello spread tra Btp e Bund decennali tedeschi. Nella giornata di mercoledì 22 ottobre Milano ha perso l’1,03% con l’indice Ftse Mib a terminare a quota 42.209,64 punti. Le quotazioni di Borsa italiana e spread. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - L’andamento di Borsa italiana e spread oggi 23 ottobre 2025

