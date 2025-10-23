Lancia torna ai rally dopo 33 anni annunciando il ritorno nel Mondiale a Sanremo
Miki Biasion, due volte campione del mondo, guida la rinascita sportiva di Lancia e diventa consulente tecnico del marchio, raccontando il valore del mito Lancia e del tempo in gara. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
