Lancia torna ai rally dopo 33 anni annunciando il ritorno nel Mondiale a Sanremo

Vanityfair.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Miki Biasion, due volte campione del mondo, guida la rinascita sportiva di Lancia e diventa consulente tecnico del marchio, raccontando il valore del mito Lancia e del tempo in gara. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Lancia torna ai rally dopo 33 anni, annunciando il ritorno nel Mondiale a Sanremo - Miki Biasion, due volte campione del mondo, guida la rinascita sportiva di Lancia e diventa consulente tecnico del marchio, raccontando il valore del mito Lancia e del tempo in gara

Lancia torna nel Mondiale Rally: si parte a gennaio 2026 a Monte Carlo - Debutto mondiale al Rally di Monte Carlo, prima prova del WRC 2026; protagonista sarà la nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale

Lancia correrà nuovamente nel Campionato del Mondo Rally FIA

