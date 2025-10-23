Lancia il suo cane ormai ridotto a una larva in un giardino condannato a pagare 500 euro | Cifra ridicola

Today.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Ha gettato il suo cane, ormai ridotto a una larva, nel mio terreno pensando che fosse abbandonato e adesso è stato condannato al pagamento di soli 500 euro. Una pena leggerissima che non ha tenuto conto dei maltrattamenti a cui è stato sottoposto l'animale". A parlare è Anna Loizzo, 35 anni. 🔗 Leggi su Today.it

