Lancette indietro di un' ora nella notte tra sabato e domenica si torna all' ora solare

Ravennatoday.it | 23 ott 2025

Manca poco all'appuntamento con l’ora solare e con il cambio di orario che dovrà essere effettuato domenica prossima, 26 ottobre 2025, alle ore 3. Lancette indietro di un'ora. Al mattino ci sarà un'ora di luce in più, ma c'è anche il rovescio della medaglia e dunque la sera farà buio “prima”. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

