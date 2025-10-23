L’allarme Microsoft 2025 | ransomware ed estorsioni corrono con l’AI
Un filo teso unisce economia, servizi pubblici e vita quotidiana: le minacce digitali corrono più veloci, spinte da ransomware, estorsione e AI. Il Microsoft Digital Defense Report 2025, riferito a luglio 2024–giugno 2025, racconta come il rischio si sia allargato e reso più immediato, imponendo alla sicurezza informatica un posto stabile nell’agenda della governance. Il . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Altre letture consigliate
RTTR La Televisione. . ALTO ADIGE: E' ALLARME PER LA NUOVA DROGA La Procura di Bolzano: "Si tratta di una sostanza molto più potente del Fentanyl", la droga degli zombie. Arrestato il presunto pusher indagato per la morte di un 28enne di Brunico - facebook.com Vai su Facebook
Microsoft rassicura di nuovo sul futuro di Xbox dopo alcuni allarmi nel weekend - X Vai su X
Come si evolve la criminalità informatica tra geopolitica, ransomware e AI - Il Microsoft Digital Defense Report 2025 mostra cambiamenti complessi nel settore della sicurezza informatica, dominata da attacchi ransomware e tecnologie AI ... Da libero.it
Microsoft avverte che l'estorsione via AI è in aumento: bisogna agire - Il Microsoft Digital Defense Report 2025 ( QUI quello del 2024) lancia un allarme secondo cui oltre la metà degli attacchi informatici oggi ha fini estorsivi via ransomware, cioè applicano un blocco d ... Lo riporta hdblog.it
Microsoft presenta il Microsoft Digital Defense Report 2025: estorsione e ransomware dietro il 52% degli attacchi informatici - In un’epoca segnata da rischi informatici in costante crescita, il Microsoft Digital Defense Report 2025, che analizza il periodo che va da luglio 2024 a giugno 2025, offre una ... Lo riporta plaffo.com