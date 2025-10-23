L’Alibi di Gorla è sul palco

Oliva Un palco, un bancone e la libertà di esibirsi: a Gorla, Alibi Music & Spirits riporta al centro la musica dal vivo e lo spirito indipendente del club milanese. È un luogo che vive di suoni, incontri e improvvisazioni. Un punto di riferimento per chi ama ascoltare — e suonare — senza filtri. Il suo manifesto è chiaro: "Un progetto nato per rispolverare la passione per il club milanese. Un ambiente informale, aperto a chi vuole esibirsi e a chi vuole scoprire qualcosa di nuovo, al di fuori delle radio e dei social". In queste parole c’è tutto lo spirito di Alibi, un locale che unisce la spontaneità dei piccoli club anni Novanta con un’anima contemporanea, inclusiva e libera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

