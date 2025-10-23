L’Aja non arretra | Israele deve far entrare l’Unrwa

Cms.ilmanifesto.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Israele ha l’obbligo di riconoscere e facilitare i programmi di soccorso forniti dalle Nazioni unite e dai suoi enti, compresa l’Unrwa». Sono le parole con cui il presidente della Corte . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - L’Aja non arretra: Israele deve far entrare l’Unrwa

