L' Airoldi e Muzzi premia 7 dipendenti per i 25 anni di servizio

Leccotoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono 7 i dipendenti della Rsa Airoldi e Muzzi di Lecco che, domenica prossima, 26 ottobre, saranno premiati in occasione della Giornata della riconoscenza, l’appuntamento annuale in cui gli Iram (Istituti riuniti) premiano per i 25 anni di servizio i propri dipendenti. I nomi e i compitiSi tratta. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Airoldi e Muzzi. Un concerto per la città - Agli Istituti riuniti Airoldi e Muzzi di Lecco oggi si aprono le porte alle sette notte, all’allegria e alle condivisione per unire le generazioni. Secondo ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Airoldi Muzzi Premia 7