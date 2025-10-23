Jannik Sinner è certamente uno degli sportivi azzurri più conosciuti dentro e fuori i confini nazionali. Lo sportivo è riuscito a portare a casa diverse vittorie importanti negli ultimi anni, diventando un vero e proprio orgoglio nazionale. Non ultima quella a chiusura del prestigioso Torneo di Wimbledon, sotto gli occhi dei Principi del Galles e dei loro figli. Anche in amore sembra che l’atleta abbia ottenuto un grande successo, la conquista del cuore di una bellissima modella. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Jannik Sinner sarebbe fidanzato con Laila Hasanovich, indossatrice dal fascino dal fascino nordico e dal fisico perfetto, ma con un’altezza inferiore alla sua. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Laila Hasanovich, quanto è alta la fidanzata di Jannik Sinner