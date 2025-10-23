Laila Hasanovich quanto è alta la fidanzata di Jannik Sinner

Dilei.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner è certamente uno degli sportivi azzurri più conosciuti dentro e fuori i confini nazionali. Lo sportivo è riuscito a portare a casa diverse vittorie importanti negli ultimi anni, diventando un vero e proprio orgoglio nazionale. Non ultima quella a chiusura del prestigioso Torneo di Wimbledon, sotto gli occhi dei Principi del Galles e dei loro figli. Anche in amore sembra che l’atleta abbia ottenuto un grande successo, la conquista del cuore di una bellissima modella. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Jannik Sinner sarebbe fidanzato con Laila Hasanovich, indossatrice dal fascino dal fascino nordico e dal fisico perfetto, ma con un’altezza inferiore alla sua. 🔗 Leggi su Dilei.it

laila hasanovich quanto 232 alta la fidanzata di jannik sinner

© Dilei.it - Laila Hasanovich, quanto è alta la fidanzata di Jannik Sinner

Altre letture consigliate

laila hasanovich 232 altaJannik Sinner scosso a Vienna: il mistero Laila Hasanovic e il blitz a sorpresa di mamma Siglinde - Dopo le polemiche per il ‘no’ alla Davis il tennista altoatesino si prepara al debutto nell’Atp 500 della capitale austriaca, dove &#232; stato raggiunto dai genitori ... Lo riporta libero.it

Laila Hasanovic, chi &#232; la fidanzata di Jannik Sinner/ Debutto sul red carpet di Venezia 2025 - Tutto su Laila Hasanovic, la splendida modella che ha conquistato il cuore di Jannik Sinner e debuttato sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia. Riporta ilsussidiario.net

Jannik Sinner vince, la fidanzata Laila Hasanovic sfila a Venezia - Jannik Sinner insegue i record allo Us Open per conquistare la gloria a New York, mentre la fidanzata Laila Hasanovic brilla sul red carpet di Venezia 2025. Segnala tgcom24.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Laila Hasanovich 232 Alta