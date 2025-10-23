Laila Hasanovic | chi è la nuova fiamma di Jannik Sinner con lui a Vienna La vita in passerella la finale di Miss Universo e l’ex fidanzato figlio d’arte

Il sogno nel cassetto di Laila Hasanovic è quello di diventare giornalista, magari sportiva. La realtà – almeno per ora – sono i red carpet, le sfilate di moda e una sedia prenotata per lei nel box di Jannik Sinner. Dopo mesi di mormorii e voci di corridoio, l’Atp di Vienna ha portato con sé una grande novità per il tennista azzurro. Non la rinuncia alla Coppa Davis, non una forma che sembra finalmente tornata quella smagliante di mesi fa, ma l’ufficialità della sua relazione con la modella danese. Chi è Laila Hasanovic: le origini, la finale a Miss Universo e l’impegno sociale. Di origini bosniache, Laila Hasanovic è nata a Copenaghen l’8 novembre 2000, dunque è un anno più grande del numero 2 al mondo. 🔗 Leggi su Open.online

