L’agguato mortale al bus test del Dna per sei ultrà | ci sono nuovi sospettati

Rieti, 23 ottobre 2025 – Dodici Daspo, altri sei test del Dna e cinque nuovi sospettati. “Li abbiamo massacrati”, la frase choc dopo l’assalto al pullman del Pistoia Si allarga l’ inchiesta sull’agguato lungo la superstrada Rieti-Terni costato la vita a Raffaele Marianella, il secondo autista del pullman in transito che riportava a casa i tifosi del Pistoia Basket dopo la vittoriosa gara di Rieti. Due i massi che hanno sfondato il parabrezza, uno dagli effetti letali per il secondo autista, sul sedile passeggero accanto al conducente. Svolta dall’ultrà pentito. Agguato al pullman dei pistoiesi, decisivo il racconto di un ragazzino Mentre i tre ultras della Sebastiani Rieti, legati agli ambienti dell’estrema destra, Manuel Fortuna, Kevin Pellecchia e Alessandro Barberini, arrestati dalla polizia con l’accusa di omicidio volontario in concorso, compariranno oggi alle 15 davanti al gip del Tribunale di Rieti, Giorgia Bova, per l’udienza di convalida dei fermi, è lo stesso questore Pasquale Fiocco a precisare che “le indagini continuano”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

