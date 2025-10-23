L' agguato al bus dei tifosi del Pistoia Basket Gli ultrà arrestati | Cè danno omicidio li abbiamo sfondati

I tre ultrà arrestati per l’agguato al pullman dei tifosi del Pistoia basket, costato la vita a uno degli autisti, per il gip di Rieti Giorgia Bova sono apparsi, fin da subito "compiaciuti per il lancio dei sass". "Li abbiamo distrutti, li abbiamo sfondati, ce danno omicidio a tutti", hanno esultato i tre, come raccontano cinque testimoni. E' quanto emerge dall’ordinanza in cui il gip sottolinea. 🔗 Leggi su Feedpress.me

