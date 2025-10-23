L' agguato al bus dei tifosi del Pistoia Basket Gli ultrà arrestati | Cè danno omicidio li abbiamo sfondati
I tre ultrà arrestati per l’agguato al pullman dei tifosi del Pistoia basket, costato la vita a uno degli autisti, per il gip di Rieti Giorgia Bova sono apparsi, fin da subito "compiaciuti per il lancio dei sass". "Li abbiamo distrutti, li abbiamo sfondati, ce danno omicidio a tutti", hanno esultato i tre, come raccontano cinque testimoni. E' quanto emerge dall’ordinanza in cui il gip sottolinea. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Sono arrivati pochi minuti fa in Tribunale a Rieti, trasferiti dal carcere del capoluogo reatino, i tre indagati nell'inchiesta per l'agguato al pullman dei tifosi del Pistoia basket - facebook.com Vai su Facebook
L'agguato al pullman dei tifosi del #Pistoiabasket costato la vita all'autista. Chiesto dal pm il test del dna per altri ultrà: sono nel gruppo che ha ricevuto il daspo. Al #Tg2Rai ore 13,00 #22ottobre - X Vai su X
L'agguato al bus dei tifosi del Pistoia Basket. Gli ultrà arrestati: "Cè danno omicidio, li abbiamo sfondati" - I tre ultrà arrestati per l’agguato al pullman dei tifosi del Pistoia basket, costato la vita a uno degli autisti, per il gip di Rieti Giorgia Bova sono ... Da msn.com
Follia dopo la partita di basket a Rieti. Agguato al bus dei tifosi del Pistoia con sassi e mattoni: morto un autista - Violenza dopo la partita di A2 tra Rieti e Pistoia: tifosi locali lanciano sassi contro il pullman avversario sulla superstrada ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it
Il bus preso a sassate a Rieti, il gip convalida i fermi: "Alto rischio di fuga e violenza" - Il giudice ha confermato la custodia cautelare per i tre ultrà accusati dell’agguato al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, costato la vita a uno degli autisti. Scrive rainews.it