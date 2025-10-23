Lagalla incontra il console della Tunisia | Insieme per costruire una Palermo sempre più aperta

Il sindaco Roberto Lagalla questa mattina a Palazzo Palagonia ha ricevuto il console della Tunisia a Palermo, Mohamed Ali Mahjoub.L'incontro è servito per discutere dell'ampliamento dei rapporti di collaborazione sui temi legati a commercio, turismo e sport tra Palermo e la comunità tunisina. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

