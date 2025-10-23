Ladri scatenati ad Altavilla Silentina | residenti sul piede di guerra

Salernotoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovi furti ad Altavilla Silentina: qualche sera fa, in via della Pace i ladri hanno fatto irruzione in diverse abitazioni, svaligiandole. “Altavilla è ostaggio dei delinquenti. È arrivato il momento di costituire un comitato e chiedere interventi seri. - sbotta a mezzo social l'avvocato Luigi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

