Ladri scatenati ad Altavilla Silentina | residenti sul piede di guerra
Nuovi furti ad Altavilla Silentina: qualche sera fa, in via della Pace i ladri hanno fatto irruzione in diverse abitazioni, svaligiandole. “Altavilla è ostaggio dei delinquenti. È arrivato il momento di costituire un comitato e chiedere interventi seri. - sbotta a mezzo social l'avvocato Luigi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Ladri scatenati a #Giugliano, secondo furto in due mesi al bar Marconi. Danni per diverse migliaia di euro - facebook.com Vai su Facebook
Ladri scatenati nel Salento: ci provano con bar e tabaccheria, ma i colpi sfumano https://ift.tt/qNxbuGt https://ift.tt/iJxXODv - X Vai su X
Allarme furti ad Altavilla Silentina, nuovi casi sul territorio, il sindaco: “Denunciate” - Torna l’allarme furti ad Altavilla Silentina, poche sere fa, in Via della Pace i ladri hanno fatto irruzione in diverse abitazioni ... Scrive infocilento.it
Colpo da professionisti ad Altavilla Silentina: ladri beffano l’allarme e svuotano la cassaforte in una villa - Furto in villa ad Altavilla Silentina: i ladri beffano l'allarme, svuotano la cassaforte e fuggono. Riporta infocilento.it