Ladri di biciclette elettriche | maxi furto

Un furto con scasso da decine di migliaia di euro. È quanto accaduto nella serata di martedì a Faenza, nella zona industriale in via De Crescenzi. A essere stata ’visitata’, poco dopo le 22, è la sede di Bike Plus Travel, società turistica con sede in città che, tra le varie attività, organizza bike tour in tutta Europa. E proprio a Faenza, nella sede, dove è presente il magazzino con le biciclette elettriche, è andato a segno il colpo, apparentemente organizzato nei minimi dettagli da un gruppo di professionisti, se non altro per le modalità con cui i malviventi sono entrati in azione. Approfittando del buio serale i ladri hanno utilizzato arnesi da scasso, poi rinvenuti, per guadagnare l’accesso ai locali e incuranti dell’allarme "in pochi minuti hanno rubato molte biciclette elettriche, – evidenzia Monica, una delle due titolari dell’azienda di famiglia –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

