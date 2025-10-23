Ladri di biciclette elettriche | maxi furto
Un furto con scasso da decine di migliaia di euro. È quanto accaduto nella serata di martedì a Faenza, nella zona industriale in via De Crescenzi. A essere stata ’visitata’, poco dopo le 22, è la sede di Bike Plus Travel, società turistica con sede in città che, tra le varie attività, organizza bike tour in tutta Europa. E proprio a Faenza, nella sede, dove è presente il magazzino con le biciclette elettriche, è andato a segno il colpo, apparentemente organizzato nei minimi dettagli da un gruppo di professionisti, se non altro per le modalità con cui i malviventi sono entrati in azione. Approfittando del buio serale i ladri hanno utilizzato arnesi da scasso, poi rinvenuti, per guadagnare l’accesso ai locali e incuranti dell’allarme "in pochi minuti hanno rubato molte biciclette elettriche, – evidenzia Monica, una delle due titolari dell’azienda di famiglia –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
Ladri di biciclette a Bolzano, denunciate quattro persone. Donna scatta la foto al ladro e aiuta la polizia a rintracciarlo #ANSA - X Vai su X
Ladri di biciclette a Villafranca di Verona. E immortalati dalle telecamere di videosorveglianza. Nella notte tra giovedì e venerdì - 26 settembre - dei ladri si sono introdotti nelle abitazioni di via Bottagisio, nel quartiere residenziale più recente di Madonna del p - facebook.com Vai su Facebook
Ladri di biciclette elettriche: maxi furto - "A meno di 5 minuti dall’allarme è intervenuta la Polizia ma si erano dileguati" ... Segnala ilrestodelcarlino.it
Ladri di biciclette elettriche, 8 denunce in Alto Adige - Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Bolzano hanno denunciato otto persone al termine di tre distinte operazioni investigative per il furto di bici elettriche per un valore complessivo di circa 43. Segnala ansa.it
Biciclette elettriche truccate, scattano le maxi multe - Civitanova Marche, 18 settembre 2025 – Bici elettriche truccate, una era rimasta coinvolta in un incidente stradale: maxi sanzione per i conducenti. Riporta ilrestodelcarlino.it