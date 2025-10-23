Fermato in flagranza dai Carabinieri, era residente a Cerveteri. Ha rubato un telefono e poi ha tentato di rivenderlo al legittimo proprietario chiedendo 50 euro in cambio. Ma il piano è finito con un arresto. Un uomo di 57 anni, cittadino straniero residente a Cerveteri, è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri della Stazione di Ladispoli con l’accusa di estorsione. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di ieri all’interno di un bar della città, dove un cliente si è accorto del furto del proprio cellulare. Poco dopo, la vittima ha ricevuto una telefonata: l’interlocutore, dicendosi in possesso del dispositivo, ha proposto la restituzione in cambio di 50 euro. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Ladispoli (RM), ruba un cellulare e chiede 50 euro per restituirlo: arrestato 57enne