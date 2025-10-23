Lacedonia risate garantite con Giuseppe Ninno Mandrake al Teatro Comunale
Il Teatro Comunale di Lacedonia apre ufficialmente la nuova stagione con il primo grande spettacolo fuori abbonamento: sabato 25 ottobre 2025, alle ore 18:00, protagonista sarà Giuseppe Ninno, in arte Mandrake, volto amatissimo del web e della comicità campana.Con il suo inconfondibile stile. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
