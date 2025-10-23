L’accordo sui migranti tra Parigi e Londra non funziona

Francia e Regno Unito vogliono contrastare l’immigrazione clandestina con una politica repressiva, che non sembra avere effetti deterrenti sulle persone che vogliono attraversare la Manica. Il video. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

l8217accordo migranti parigi londraL'accordo tra Londra e Parigi sui migranti non funziona - Un uomo che il Regno Unito aveva rimandato in Francia nell'ambito dell'iniziativa "one in, one out" è tornato indietro. Segnala avvenire.it

Londra annuncia di aver trattenuto i primi migranti in base al nuovo accordo con Parigi - Il 7 agosto il Regno Unito ha annunciato di aver trattenuto i primi migranti arrivati su piccole imbarcazioni e che saranno rimandato in Francia “nelle prossime settimane” in base al trattato ... Segnala internazionale.it

Regno Unito: Jesuit Refugee Service critica accordo tra Londra e Parigi sui migranti. “Moralmente sbagliato e orribile” - “I primi voli previsti dall’accordo ‘uno dentro uno fuori’, tra governo britannico e governo francese, sono decollati. Scrive agensir.it

