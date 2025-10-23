L’Accordo di Parigi è sotto attacco ma il riscaldamento è già oltre il limite
Nel riscaldamento globale, ogni frazione di grado fa la differenza», ovvero anche piccoli aumenti possono spingere gli ecosistemi e le comunità vulnerabili più vicino ai limiti del possibile adattamento. Così . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Leggi anche questi approfondimenti
Dieci anni dopo l’Accordo di Parigi sul clima, è tempo di fare il punto. A fronte di una quantità sempre maggiore di dati scientifici (non solo meteorologici, ma anche legati agli effetti del riscaldamento globale sulla salute) i progressi concreti restano ancora - facebook.com Vai su Facebook
COP30: uscire dalle fossili per non diventare fossili. A 10 anni dall’Accordo di Parigi il nodo centrale non è solo la riduzione delle emissioni, ma quando dismettere le infrastrutture fossili Di Agostino @ReRebaudengo - X Vai su X