Laboratori artigianali dopo Gambettola Cna presente alla Fiera di San Crispino a San Mauro Pascoli
Cna annovera da tanti anni, tra le sue iniziative più storiche, i laboratori artigianali rivolti ai più piccoli. Lo fa attraverso il progetto "detto fatto" all'interno delle scuole elementari oppure partecipando alle fiere sul territorio. Lo scorso fine settimana proprio sotto la sede Cna di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Nel cuore della Barbagia, tra mulini ad acqua, incisioni e case in granito, Olzai apre le sue cortes per un altro weekend targato Autunno in Barbagia (25–26 ottobre). Un viaggio nella tradizione con laboratori artigianali, musica, maschere e sapori autentici. D - facebook.com Vai su Facebook