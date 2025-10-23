Laboratori al Liceo Stagi Inaugurati gli spazi in attesa del nuovo polo

Veri e propri spazi creativi e funzionali. Ieri mattina, con la presenza del sindaco Alberto Giovannetti e del presidente della Provincia Marcello Pierucci sono stati inaugurati i laboratori al Liceo Artistico Stagio Stagi, realizzati per ospitare le attività degli studenti fino alla creazione del nuovo polo dell’istituto, atteso per il 2027. I laboratori comprendono i cinque indirizzi dell’offerta didattica del liceo: arti figurative, scenografia, scultura, pittura design e grafica. Per le esercitazioni degli studenti sono a disposizione macchinari all’avanguardia per la scultura e l’oreficeria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

