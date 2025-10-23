‘Labirinti magici’ 10 anni speciali
Labirinti magici – il centro specialistico attento ai bisogni e alla cura dei disagi incontrati da bambini e da adolescenti in fase di crescita e sviluppo – compie dieci anni di attività. La Cooperativa Labirinto, da cui il centro dipende, festeggia l’anniversario offrendo al pubblico pesarese una conferenza dibattito con tre dei massimi esperti della materia: la pedagogista Irene Auletta; la psicologa Katia Provantini e la filosofa Luigina Mortari, professore ordinario all’Università di Verona. L’appuntamento da segnare in agenda è quello del 14 novembre, all’Hotel Charlie, in viale Trieste 281, ore 15. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Adolescenza, pre-adolescenza e musica: ultimi appuntamenti della serie di incontri e i laboratori gratuiti per i 10 anni del centro specialistico per l'età evolutiva Labirinti Magici https://www.radioincontro.com/10-anni-10-appuntamenti-ultimo-incontro-di-labi - facebook.com Vai su Facebook
