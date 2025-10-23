L’abete rosso protagonista del Natale è commestibile e può diventare un ingrediente gourmet Come riconoscerlo e usarlo in cucina
L ’abete rosso, pianta di alta montagna, ha delle parti edibili, se colte in natura e prive di trattamenti chimici conservativi. A dirlo è Valeria Margherita Mosca, antropologa culturale specializzata in etnobotanica e forest bathing, nonché fondatrice di Wood*ing – wild food lab, laboratorio di ricerca sull’utilizzo del cibo selvatico. Natale 2023, decorazioni fai da te: dalle più semplici a quelle all'uncinetto. guarda le foto Secondo Wood*ing, occorre sempre scegliere luoghi incontaminati, lontani da terreni industriali, strade o campi, che siano esenti da metalli pesanti, pesticidi e altre sostanze tossiche. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Argomenti simili trattati di recente
Eko Guitars. . La Alps J450ce è la chitarra acustica elettrificata della serie “Alps” di casa Eko Guitars con forma Grand Auditorium spalla mancante. Presenta top in Abete Rosso Italiano Massello, fasce e fondo in Koa laminato 3 strati, tastiera in Palissandro e m - facebook.com Vai su Facebook
Ottobre è perfetto per la Stella di Natale: scopri come averla sempre brillantissima - La Stella di Natale inizia ad ottobre il suo percorso per diventare di quello splendido rosso brillante: ecco i consigli per non fare errori! Secondo msn.com