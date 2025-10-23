La vuole sposare Alessia Pifferi la notizia dal carcere e la perizia di Roberta Bruzzone
Dal carcere di San Vittore arriva una notizia che ha scosso l’opinione pubblica e riacceso i riflettori su uno dei casi più agghiaccianti degli ultimi anni. Alessia Pifferi, la donna condannata all’ergastolo per aver lasciato morire di fame e di sete la figlia Diana, di appena 18 mesi, avrebbe annunciato la sua intenzione di sposarsi con una compagna di cella. Lo rivela Il Giorno, che racconta come la detenuta, reclusa in attesa del processo d’appello, si sia detta “follemente innamorata” e chiami già “moglie” la donna con cui condivide la detenzione. Un amore nato dietro le sbarre, che secondo alcuni osservatori potrebbe nascondere una precisa strategia difensiva, nel tentativo di ridisegnare l’immagine pubblica e processuale della Pifferi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
