La vongola che ascolta la voce del mare nello Stretto l' innovativo monitoraggio acustico a tutela della fauna

Messinatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un sistema innovativo per il monitoraggio della fauna ittica, la prima rete di monitoraggio acustico lungo la dorsale jonica che "ascolta" il mare e trasforma i segnali in dati per la tutela della biodiversita'. Si chiama VONGOLA (Visual and nOise-eNhanced AI Analysis for Marine Biodiversity. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

