La vongola che ascolta la voce del mare nello Stretto l' innovativo monitoraggio acustico a tutela della fauna
Un sistema innovativo per il monitoraggio della fauna ittica, la prima rete di monitoraggio acustico lungo la dorsale jonica che "ascolta" il mare e trasforma i segnali in dati per la tutela della biodiversita'. Si chiama VONGOLA (Visual and nOise-eNhanced AI Analysis for Marine Biodiversity. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Passa dal Plemmirio il primo sistema europeo che ascolta la “voce del mare” - L’Area Marina Protetta del Plemmirio è tra i protagonisti di Vongola (Visual and nOise- Riporta siracusaoggi.it
Catania, sensori e IA per sentire la voce del mare con il progetto “VONGOLA” | INFO - Un sistema innovativo per il monitoraggio della fauna ittica: la prima rete di monitoraggio acustico lungo la dorsale ionica che “ascolta” il mare e trasforma i segnali in dati utili alla tutela della ... Si legge su strettoweb.com
Dal canto dei gamberetti all'impatto delle navi: sensori e IA per sentire la voce del mare - Il progetto «Vongola» usa una rete di sensori e algoritmi di intelligenza artificiale per monitorare in tempo reale i fondali lungo la dorsale jonica. Segnala corriere.it