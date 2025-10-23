La Volta Buona pagelle del 23 ottobre | la vendetta della Barolo 10 Ducruet stupisce 9

Caterina Balivo ha tenuto compagnia ai telespettatori del pomeriggio di Rai Uno con una nuova puntata del suo show televisivo La Volta Buona. La conduttrice ha accolto nel suo salotto diversi ospiti, affrontando con loro un argomento scottante, quello dei tradimenti. Daniel Ducruet, Clizia Incorvaia, Roberta Beta, Elena Barolo e Valentina Vignali hanno svelato al pubblico sia i torti amorosi subiti, che quelli inferti ai loro partner. Non è mancata nemmeno una finestra aperta sulla visita di Re Carlo III a Roma e l’intervista a una giovane e apprezzata protagonista del mondo dello spettacolo italiano: Mariasole Pollio. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Volta Buona, pagelle del 23 ottobre: la vendetta della Barolo (10), Ducruet stupisce (9)

