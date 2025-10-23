La vita va così la resistenza è una questione di rispetto L' intervista al regista e al cast
Riccardo Milani torna al cinema con una commedia sociale, direttamente tratta da una storia vera. Nel cast Virginia Raffaele e Aldo Baglio. Li abbiamo intervistati. In sala dopo il passaggio alla Festa del Cinema di Roma. Resistere, resistere, resistere: il verbo chiave de La vita va così. Riccardo Milani, ispirandosi alla storia vera di Ovidio Marras, racconta l'estenuante riluttanza di Efisio Mulas - il nome è un omaggio al film di Luigi Zampa, Una questione d'onore del 1965 -, anziano pastore sardo che rifiuta le milionarie offerte di un'agenzia milanese che vorrebbe comprare il suo terreno e la sua casa, da trasformare in un lussuoso resort. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
