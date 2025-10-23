La verità sulla Flotilla L’attivista svela tutto in diretta gelo in studio
News TV. Quella che doveva essere una testimonianza d’ordine civile si è trasformata in una sequenza di immagini e parole così forti da fermare il respiro. In diretta a È sempre Cartabianca (Rete 4), Vincenzo Fullone — attivista imbarcato nella Freedom Flotilla diretta a Gaza — ha descritto dettagli della sua detenzione e del trasferimento da parte delle autorità israeliane che hanno lasciato i giornalisti in studio senza parole. Il racconto, sanguigno e viscerale, ha riacceso il dibattito pubblico sulla gestione degli attivisti intercettati in mare e sulle condizioni di chi partecipa a queste missioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche questi approfondimenti
ISRAELE NON È UNO “STATO DI DIRITTO”. I racconti della prigionia della Flotilla stanno scuotendo le coscienze di chi ha finto di non sapere questa grande verità. Greta Thunberg costretta a baciare la bandiera in cui viene avvolta come un trofeo. Trattamenti - facebook.com Vai su Facebook
Mentre Israele attacca la Global Flotilla, Tajani arriva perfino a usare gli studenti palestinesi, come scudi umani retorici pur di nascondere l’oscena verità: il governo Meloni arma Israele mentre questo stermina un popolo a #Gaza. Non è politica estera, è compl - X Vai su X